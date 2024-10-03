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اتحاد الصحفيين العرب يدين استهداف الكوادر الصحفية في سورية ولبنان

2024-10-02

دمشق-سانا

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الجرائم التي يشنها العدو الإسرائيلي ضد لبنان وسورية ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الشعبين الشقيقين إضافة إلى كوادر صحفية فيهما وكان آخرها استشهاد الإعلامية السورية صفاء أحمد.

وطالب الاتحاد في بيان له تلقت سانا نسخة منه كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والقيام بوضع حد لهذا الإرهاب والجرائم التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني وتوفير الحماية للشعبين السوري واللبناني الشقيق.

وأشار الاتحاد الى أن الشهيدة صفاء كانت من المذيعين الذين يعتمد عليهم في تغطية الأحداث الكبرى والبرامج المهمة ودافعت عن حقوق المرأة.

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