فصائل المقاومة الفلسطينية تقيم مجلس عزاء لروح الشهيد السيد حسن نصرالله والقادة ‏الشهداء ‏

دمشق-سانا
أقامت فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق مساء اليوم مجلس عزاء لروح الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ولشهداء المقاومة والقادة الشهداء وذلك في مخيم اليرموك بدمشق.
وعبر المشاركون عن الحزن العميق لخسارتهم الشهيد نصر الله وأشادوا بدوره في قيادة المقاومة والتصدي للعدو الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني واللبناني.
الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث محمد قيس قال في كلمته إن الشهيد نصر الله والقادة الأبطال رسموا طريق الشهادة وطريق الحق وبفضل دمائهم وأرواحهم الطاهرة سنبقى صامدين مع الشعب الفلسطيني واللبناني اللذين يتعرضان لأبشع المجازر من قبل العدو الصهيوني مؤكداً أن المقاومة ثابتة ومستمرة في غزة ولبنان حتى تحقيق الانتصار.
بدوره أشار الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان إلى أن دماء الشهيد نصرالله شعلة لن تنطفئ ونحن في زمن التقدم على طريق التحرير بفضل رجال المقاومة في جميع الساحات.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة رامز مصطفى أشار إلى أن الشهيد نصرالله تمسك بمعادلة مفادها “لا وقف لجبهة الإسناد في جنوب لبنان طالما أن هناك حرب إبادة يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن الدماء الطاهرة التي سقطت من سماحة السيد ورجال المقاومة الوطنية هي على طريق القدس.
بدوره بين عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أكرم عبيد أهمية وحدة الساحات في محور المقاومة لمواجهة العدو الصهيوني مشيراً إلى صمود أبطال المقاومة الوطنية اللبنانية الذين يسطرون أروع الملاحم في الدفاع عن جنوب لبنان ويمنعون بفضل بأسهم وقوتهم أي محاولة لدخول جنود الاحتلال للأراضي اللبنانية.
الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة أبو حازم الصغير أكد على استمرار مسيرة القادة الشهداء في فلسطين ولبنان وكل محور المقاومة حتى تحقيق النصر.
مدير عام مؤسسة القدس الدولية سورية الدكتور خلف المفتاح أشار إلى أن فقدان شخصية كبيرة مثل السيد نصرالله تمثل خسارة كبيرة لمحور المقاومة ولكل الشرفاء، لافتاً إلى أن الشهيد نصرالله أقر بقوته وبقيادته الأعداء قبل الاصدقاء.
وأشار المفتاح إلى القادة الشهداء خلدوا عبر التاريخ وكانوا نهجاً للأجيال الجديدة التي ستبقى تناضل حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة.
الامين العام المساعد لحركة فلسطين حرة عبد القادرة حيفاوي أكد أن استشهاد نصرالله والقادة الشهداء لن يثنينا عن الاستمرار في النضال لأجل تحرير الأراضي المحتلة من رجس الغزاة.
هادي عمران
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen