فصائل المقاومة الفلسطينية تقيم مجلس عزاء لروح الشهيد السيد حسن نصرالله والقادة ‏الشهداء ‏

دمشق-سانا ‏

أقامت فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق مساء اليوم مجلس عزاء لروح الشهيد ‏السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ولشهداء المقاومة والقادة الشهداء ‏وذلك في مخيم اليرموك بدمشق.

وعبر المشاركون عن الحزن العميق ‏لخسارتهم الشهيد نصر الله وأشادوا بدوره في قيادة المقاومة والتصدي للعدو ‏الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني واللبناني.

الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث محمد قيس قال ‏في كلمته إن الشهيد نصر الله والقادة الأبطال رسموا طريق الشهادة وطريق الحق ‏وبفضل دمائهم وأرواحهم الطاهرة سنبقى صامدين مع الشعب الفلسطيني واللبناني ‏اللذين يتعرضان لأبشع المجازر من قبل العدو الصهيوني مؤكداً أن المقاومة ثابتة ‏ومستمرة في غزة ولبنان حتى تحقيق الانتصار.

‏بدوره أشار الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان إلى أن دماء ‏الشهيد نصرالله شعلة لن تنطفئ ونحن في زمن التقدم على طريق التحرير ‏بفضل رجال المقاومة في جميع الساحات.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة رامز مصطفى ‏أشار إلى أن الشهيد نصرالله تمسك بمعادلة مفادها “لا وقف لجبهة الإسناد في ‏جنوب لبنان طالما أن هناك حرب إبادة يشنها العدو الصهيوني على الشعب ‏الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ‏مشيراً إلى أن الدماء الطاهرة التي سقطت من سماحة السيد ورجال المقاومة الوطنية ‏هي على طريق القدس.

بدوره بين عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أكرم عبيد ‏أهمية وحدة الساحات في محور المقاومة لمواجهة العدو الصهيوني مشيراً إلى ‏صمود أبطال المقاومة الوطنية اللبنانية الذين يسطرون أروع الملاحم في الدفاع عن ‏جنوب لبنان ويمنعون بفضل بأسهم وقوتهم أي محاولة لدخول جنود الاحتلال ‏للأراضي اللبنانية.

الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة أبو حازم الصغير أكد على استمرار مسيرة القادة ‏الشهداء في فلسطين ولبنان وكل محور المقاومة حتى تحقيق النصر.

مدير عام مؤسسة القدس الدولية سورية الدكتور خلف المفتاح أشار إلى أن فقدان ‏شخصية كبيرة مثل السيد نصرالله تمثل خسارة كبيرة لمحور المقاومة ولكل ‏الشرفاء، لافتاً إلى أن الشهيد نصرالله أقر بقوته وبقيادته الأعداء قبل الاصدقاء.

‏ وأشار المفتاح إلى القادة الشهداء خلدوا عبر التاريخ وكانوا نهجاً للأجيال الجديدة ‏التي ستبقى تناضل حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة.

الامين العام المساعد لحركة فلسطين حرة عبد القادرة حيفاوي أكد أن استشهاد ‏نصرالله والقادة الشهداء لن يثنينا عن الاستمرار في النضال لأجل تحرير ‏الأراضي المحتلة من رجس الغزاة.

هادي عمران

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