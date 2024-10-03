ضبط منشأتين تحتويان مواد غذائية منتهية الصلاحية في قدسيا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط مركز الأمن الجنائي في منطقة قدسيا بريف دمشق منشأة معدة لصناعة حليب الأطفال تحتوي على مواد غير قابلة للاستهلاك البشري ومنشأة أخرى معدة لتصنيع الحلويات وبداخلها مواد أولية منتهية الصلاحية تستخدم في تصنيع الحلويات.

وذكرت وزارة الداخلية في صفحتها على فيسبوك أنه تم في المنشأة المعدة لصناعة حليب الأطفال ضبط كمية من مادة حليب البودرة ومنكهات مختلفة الأنواع بدون مواصفات ومنتهية الصلاحية وتوقيف مديرها وبالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تم تنظيم الضبوط اللازمة ومصادرة المواد منتهية الصلاحية.

وبالتحقيق مع مدير المنشأة اعترف بحيازة المواد المذكورة ضمن منشأته وبتعامله بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالاشتراك مع شخص آخر تم إلقاء القبض عليه أيضاً اعترف أيضاً بما نسب إليه وبتحويله أموالاً بالدولار الأمريكي لعدة أشخاص.

كما تمكن المركز من توقيف صاحب المنشأة الثانية المعدة لتصنيع الحلويات والتي تحوي مواد أولية منتهية الصلاحية وتستخدم في تصنيع الحلويات وإعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصادرة المواد المضبوطة.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تصنيع الحلويات من مواد منتهية الصلاحية وتوزيعها على عدة محلات في منطقة قدسيا وضاحية قدسيا فيما لا تزال التحقيقات جارية وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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