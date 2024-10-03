الحرارة إلى ارتفاع غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية في ساعات الصباح الباكر ويحذر من تشكل الضباب بشكل متقطع في المناطق الوسطى والقلمون وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 28 /16 المنطقة الجنوبية 28 /16 المرتفعات الجبلية 22 / 12 المنطقة الوسطى 28 / 16 المنطقة الساحلية 28 / 20 المنطقة الشمالية 29 / 15 منطقة الجزيرة 32 / 17 المنطقة الشرقية 33/ 19 منطقة البادية 29 / 17

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen