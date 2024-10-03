مناقشة آليات تنفيذ الأنشطة اللاصفية بين وزارة التربية واتحاد شبيبة الثورة ‏

دمشق-سانا
مناقشة تنفيذ الأنشطة اللاصفية بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة في مجال الدورات التعليمية كانت محور لقاء وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع رئيس وأعضاء المنظمة.
وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أكد الوزير المارديني على العمل التكاملي بين الوزارة والمنظمات الشعبية بما يساهم بتطوير العمل التربوي مبيناً أهمية مراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها ومعالجة الإشكاليات والالتزام بالقوانين والأنظمة وخاصة بالنسبة للدورات التعليمية.
بدوره أشار رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر لأهمية تطوير التعاون مع الوزارة وتنفيذ الخطط التي توضع في بداية كل عام لافتاً لدور الأنشطة اللاصفية في تنمية مهارات الطلاب وشخصياتهم.
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