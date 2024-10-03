مناقشة آليات تنفيذ الأنشطة اللاصفية بين وزارة التربية واتحاد شبيبة الثورة ‏

دمشق-سانا

مناقشة تنفيذ الأنشطة اللاصفية بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة في ‏مجال الدورات التعليمية كانت محور لقاء وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ‏اليوم مع رئيس وأعضاء المنظمة. ‏

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق أكد الوزير المارديني على العمل ‏التكاملي بين الوزارة والمنظمات الشعبية بما يساهم بتطوير العمل التربوي مبيناً أهمية ‏مراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها ومعالجة الإشكاليات والالتزام بالقوانين والأنظمة ‏وخاصة بالنسبة للدورات التعليمية. ‏

بدوره أشار رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر لأهمية تطوير التعاون مع الوزارة ‏وتنفيذ الخطط التي توضع في بداية كل عام لافتاً لدور الأنشطة اللاصفية في تنمية ‏مهارات الطلاب وشخصياتهم.

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