مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الدبلوماسية فشلت والكيان الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة

نيويورك-سانا

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة وقد فشلت الدبلوماسية مراراً معه، مبيناَ أن رد بلاده على الانتهاكات الإسرائيلية السافرة جاء وفقاً للمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الدول في الدفاع عن نفسها.

وقال إيرواني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الليلة: “تدعو جمهورية إيران الإسلامية باستمرار إلى السلام والاستقرار في المنطقة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار واعتماد تدابير لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، وهو الموقف الذي حافظنا عليه منذ أكثر من عام، لكن التجربة أثبتت أن

“إسرائيل” لا تفهم إلا لغة القوة وقد فشلت الدبلوماسية مرارا، لأن “إسرائيل” لا تنظر إلى ضبط النفس باعتباره بادرة حسن نية، بل كنقطة ضعف يمكن استغلالها“.

وأوضح إيرواني أن الكيان الإسرائيلي يوسع نطاق حربه الوحشية لتشمل الأراضي اللبنانية في تهديد للسلم الدولي، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

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