المقاومة اللبنانية: قتل وجرح أكثر من 80 ضابطاً وجندياً من قوات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلن مصدر ميداني في المقاومة اللبنانية قتل وجرح أكثر من 80 ضابطاً وجندياً من قوات العدو الاسرائيلي وتدمير نحو خمس دبابات “ميركافا” خلال الاشتباكات على أكثر من محور في جنوب لبنان.

وأعلنت المقاومة اللبنانية في بيان لها أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين دمر مقاتلونا بصواريخ موجهة ثلاث دبابات ميركافا أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس”.

وجددت المقاومة استهدافها لقوة إسرائيلية معادية لدى تحركها شرق بلدة مارون الراس بالأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية كما قام مقاتلو المقاومة بتفجير عبوة معدة ‌‏مسبقا بقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة “كفركلا” وأمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏ومصاب.

كما فجرت المقاومة اللبنانية عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية معادية أثناء محاولتها التسلل باتجاه بلدة “يارون” من جهة مرتفع السلس ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل ومصاب.

وأطلق مقاتلو ‏المقاومة في وحدات الدفاع الجوي صاروخ أرض جو على مروحية معادية في أجواء ‏مستوطنة “بيت هلل” ما أجبرها على المغادرة على الفور كما استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي بين “العديسة” و “مسكفعام” بصاروخ موجه ضد الأفراد وأصابوه إصابة مباشرة ‏وأوقعوا أفراده بين قتيل ومصاب.

وفي بيان آخر استهدفت المقاومة بصلية صاروخية تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة “أبيريم” وتجمعاً آخر بين “مسكفعام” و”كفر جلعادي” إضافة إلى تجمع في بساتين “المطلة” وأصابتهم إصابة مباشرة كما استهدفت تحشداً لقوات العدو في مستوطنة “يعرا” ومستوطنة “شتولا” بصلية صاروخية كبيرة.

من جهته أقر إعلام العدو الاسرائيلي بمقتل ثمانية من ضباطه وجنوده وإصابة سبعة آخرين بجروح خلال الاشتباكات مع مقاتلي المقاومة اللبنانية أثناء محاولتهم التوغل في جنوب لبنان.

وأشارت إذاعة قوات العدو الإسرائيلي إلى أن وحدة “إيغوز” بدأت بشن هجمات ودخلت إحدى قواتها إلى مبنى في قرية جنوب لبنان حيث واجهتها المقاومة اللبنانية وأطلقت عليها صواريخ مضادة للدروع ما أدى إلى إصابة نحو 30 عنصراً من قوات من الوحدة بينهم 5 إصابتهم خطيرة.

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