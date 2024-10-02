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القوات العراقية تلقي القبض على أربعة ارهابيين من “داعش” في نينوى

2024-10-02

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة واع عن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري قوله في بيان إنه “بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة ألقت شرطة المحافظة القبض على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي”، موضحاً أنهم “كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى ديوان الجند”.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض مؤخرا على ثلاثة ارهابيين من تنظيم “داعش” جنوب العاصمة بغداد.

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