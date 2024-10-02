المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال أباد أكثر من 900 عائلة فلسطينية في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة ان الاحتلال الإسرائيلي أباد خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة أكثر من 900 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بقتل كامل أفرادها.

وأدان المكتب في بيان له اليوم جريمة إبادة الاحتلال للعائلات الفلسطينية بكامل أفرادها وجميع جرائم القتل التي ينفذها بحق أهالي القطاع داعياً كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المُمنهجة والمتواصلة بحق الفلسطينيين.

وطالب المكتب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها في القطاع والضفة الغربية محملاً الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم ضد الفلسطينيين.

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