الهلال الأحمر يقدم شحنة أدوية وتجهيزات طبية لمديرية صحة الحسكة ‏

الحسكة-سانا
سلم فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر شحنة أدوية وتجهيزات طبية لمديرية صحة الحسكة.
وفي تصريح لمراسل “سانا” أكد مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن الشحنة تضمنت أجهزة وشرائح فحص السكري وحقن الأنسولين ومواد رعاية صحية أولية شاملة من الصادات الحيوية وخافضات الحرارة ومسكنات، إضافة إلى أدوية للأمراض المزمنة.
وبين خلف أن الكمية المستلمة من الأدوية والتجهيزات الطبية سيتم إرسالها كاملة إلى مركز الغرب الصحي في ريف الحسكة الجنوبي، مبيناً أهميتها لناحية استمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالي في القرى والتجمعات السكانية في الريف الجنوبي، وهي تسد حاجة المركز لنحو ستة أشهر.
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