الهلال الأحمر يقدم شحنة أدوية وتجهيزات طبية لمديرية صحة الحسكة ‏

الحسكة-سانا ‏

سلم فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدعم من اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر شحنة أدوية وتجهيزات طبية لمديرية صحة الحسكة.‏

وفي تصريح لمراسل “سانا” أكد مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن الشحنة ‏تضمنت أجهزة وشرائح فحص السكري وحقن الأنسولين ومواد رعاية صحية أولية ‏شاملة من الصادات الحيوية وخافضات الحرارة ومسكنات، إضافة إلى أدوية ‏للأمراض المزمنة.‏

وبين خلف أن الكمية المستلمة من الأدوية والتجهيزات الطبية سيتم إرسالها كاملة إلى ‏مركز الغرب الصحي في ريف الحسكة الجنوبي، مبيناً أهميتها لناحية استمرار تقديم ‏الخدمات الطبية للأهالي في القرى والتجمعات السكانية في الريف الجنوبي، وهي تسد ‏حاجة المركز لنحو ستة أشهر.

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