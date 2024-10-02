خريطة يبحث مع السفير الإيراني سبل التعاون للاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين

دمشق-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة “مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية حسين أكبري سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي السافر.
وأكد خريطة العمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب أشقائنا في لبنان بكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد ووضع الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها للوافدين.
وأشار إلى القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للإغاثة التي ساهمت بتسهيل وتبسيط إجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية، وتأمين احتياجاتهم الضرورية، واستضافتهم سواء في مراكز الإيواء لإقامتهم أو استضافتهم من قبل العائلات في بيوتهم وتوفير كل مستلزمات إقامتهم.
من جانبه السفير الإيراني تمنى للوزير التوفيق بمهامه الجديدة، وأكد استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف الجوانب لتوفير الدعم وإنجاح الاستجابة الإنسانية الطارئة للوافدين، وخاصةً في ظل الوضع الراهن، لافتاً في هذا السياق إلى وصول أول طائرة مساعدات إنسانية للوافدين.
بشرى معلا
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