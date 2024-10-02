خريطة يبحث مع السفير الإيراني سبل التعاون للاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة “‏مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية حسين أكبري ‏سبل التعاون و‏التنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان جراء العدوان ‏الإسرائيلي السافر.‏

وأكد خريطة العمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب ‏أشقائنا في لبنان بكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد ووضع الإجراءات ‏والتسهيلات التي يتم تقديمها للوافدين.‏

وأشار إلى القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للإغاثة التي ‏ساهمت بتسهيل وتبسيط إجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية، وتأمين احتياجاتهم ‏الضرورية، واستضافتهم سواء في مراكز الإيواء لإقامتهم أو استضافتهم من قبل ‏العائلات في بيوتهم وتوفير كل مستلزمات إقامتهم.‏

من جانبه السفير الإيراني تمنى للوزير التوفيق بمهامه الجديدة، وأكد استمرار التنسيق ‏بين البلدين في مختلف الجوانب لتوفير الدعم وإنجاح الاستجابة الإنسانية الطارئة ‏للوافدين، وخاصةً في ظل الوضع الراهن، لافتاً في هذا السياق إلى وصول أول ‏طائرة مساعدات إنسانية للوافدين.‏

بشرى معلا

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