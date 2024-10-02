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استشهاد 6 أشخاص في غارات للعدو الإسرائيلي على بلدة عيترون بجنوب لبنان

2024-10-02

بيروت-سانا

استشهد ستة أشخاص وفقد سابع جراء غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيترون في الجنوب اللبناني، بينما يواصل العدو اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن طيران العدو الإسرائيلي أغار على مركز الهيئة الصحية الإسلامية، ومستوصف الهيئة الصحية في بلدة عيترون، وأثناء قيام فرق الإسعاف بعملية إغاثة وبحث تعرضت لغارة من مسيرة معادية، ما أدى إلى استشهاد 6 من أبناء البلدة ومسعفي الهيئة الصحية الاسلامية، بينما لا يزال شخص مفقود تحت الأنقاض يجرى البحث عنه.

واستشهد ثلاثة أشخاص جراء غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على منطقتي برج القلاوية ومشغرة.

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