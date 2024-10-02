العراق.. مقتل وإصابة سبعة من عناصر الأمن بهجوم إرهابي في كركوك

بغداد-سانا

قتل أربعة عناصر من قوى الأمن العراقي، وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم لإرهابيي تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية وفق وكالة “واع” بأن قوة من استخبارات اللواء 42 بالفرقة 11 تعرضت لكمين أثناء تنفيذ استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وذكرت أنه تم تعزيز القوة ومحاصرة المجموعة الإرهابية كما يجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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