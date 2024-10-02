الاحتلال يحظر على غوتيريش دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة جديدة تعكس استهتار الكيان الصهيوني بالمنظمة الأممية وانتهاكه جميع القوانين والأعراف الدولية.

ونقلت وكالة وفا عن وزير خارجية كيان الاحتلال يسرائيل كاتس قوله في بيان اليوم: “غوتيريش كاره لـ “إسرائيل” وهو شخصية غير مرغوب فيها وحظرت دخوله إليها”.

ومنذ شنه حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي طالب مسؤولو الاحتلال غوتيريش بالاستقالة أكثر من مرة لمجرد دعوته إلى وقف العدوان الإسرائيلي.

وفي كانون الأول الماضي ألغى الاحتلال إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستنغز بعد تحذيرها من الآثار الكارثية للحرب ومطالبتها بوقفها، كما ألغى إقامة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أندريا دي دومينيكو في آب الماضي، فضلاً عن استهداف الاحتلال المتكرر لطواقم الأمم المتحدة في قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 200 من موظفي الإغاثة.

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