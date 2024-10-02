أمام الرئيس الأسد… المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تعزيز العلاقات بين البلدين… محور لقاء الجلالي مع السفير الإيراني في دمشق
2024-10-02
الصحة تتسلم أربع عيادات متنقلة من صندوق الأمم المتحدة للسكان
2024-10-02
الكرملين يدين العدوان الإسرائيلي على دمشق
2024-10-01
وصول طائرة إيرانية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات إنسانية للوافدين اللبنانيين
2024-10-01
الاستخبارات الروسية: دول الناتو وكييف تُعدّ لاستفزازات بأسلحة كيميائية في إدلب لاتهام سورية وروسيا بها
2024-10-01
صباغ يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة
2024-10-01
صباغ يبحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون المشترك
2024-10-01
محليات
أكثر من 4 آلاف خدمة قانونية للوافدين من لبنان تقدمها الأمانة السورية للتنمية
2024-10-02
بهدف دراسة آثار التغير المناخي.. برنامج تدريبي في هيئة الاستشعار عن بعد
2024-10-02
الشؤون الاجتماعية والعمل: المنظمات غير الحكومية تستمر بإطلاق المبادرات الداعمة للوافدين من لبنان
2024-10-02
هطولات مطرية متفرقة أعلاها 29 مم في عين الكروم بحماة
2024-10-02
3 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2024-10-02
الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل الأمطار فوق المناطق الساحلية
2024-10-02
وفاة شخصين بحريق في منزل بحي السويقة بدمشق
2024-10-02
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا بفوزه على منتخب فيتنام في ختام التصفيات
2024-09-29
منتخب سورية للقوة البدنية يستعد لبطولة العالم لفئة الماسترز
2024-09-28
في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة
2024-09-27
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب غوام في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا
2024-09-27
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
2024-09-25
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب بوتان في الجولة الثانية بتصفيات آسيا
2024-09-25
عمر المقداد… موهبة صاعدة في عالم السباحة
2024-09-25
اقتصاد
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 10 آلاف ليرة
2024-10-01
توزيع بذار بطاطا وسماد على المزارعين الأشد احتياجاً في ريف درعا الغربي
2024-09-30
المصرف التجاري: الأرقام السرية للبطاقات المصرفية سترسل برسائل نصية
2024-09-30
وزير النفط يناقش مع شركة محروقات واقع العمل وتزويد آليات النقل العام بالمشتقات النفطية
2024-09-29
تراجع أسعار الذهب والفضة
2024-09-27
روسيا: أعدنا توجيه نحو 40 بالمئة من صادرات الغاز إلى وجهات أخرى بدلاً من أوروبا
2024-09-26
70 شركة متخصصة في معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية
2024-09-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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بزشكيان: إذا كرر الصهاينة اعتداءاتهم على إيران فسيتلقون رداً ساحقاً
الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل الأمطار فوق المناطق الساحلية
أمام الرئيس الأسد… المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية
2024-10-02
المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية
2024-10-02
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