درعا-سانا ‏

أنجزت مديرية صحة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏تركيب منظومة طاقة شمسية في مشفى طفس الوطني بريف المحافظة، و‏ذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة.‏

وبين مدير الصحة الدكتور بسام السويدان في تصريح لمراسلة سانا ‏أن المنظومة تغطي احتياجات قسمي الطبقي المحوري والكلية الصناعية ‏بالكامل، حيث يحتوي الأخير على ثلاثة أجهزة غسيل، موضحاً أهمية ‏الخطوة لتأمين مصادر طاقة مستدامة للمشفى بما يضمن استمرارية تقديم ‏الخدمات في المشفى.‏

وأضاف: إنه تم تغيير 60 بطارية لجهاز “يو بي إس”‏ المشغل لجهاز الطبقي ‏المحوري في المشفى لضمان توفير التيار الكهربائي بشكل مستمر ‏والحفاظ على جاهزية المولدات دون توقف، مشيراً إلى أن مشفى طفس يُخدم ‏سكان المناطق المجاورة مثل المزيريب واليادودة وسحم ومساكن جلين، ‏ويضم عدة أقسام، منها قسم العمليات الجراحية، الأطفال، الكلية، ‏والإسعاف، والداخلية والمخبر.‏

من جانبه أكد طبيب الجراحة العامة هايل الناطور في مشفى طفس على تقديم ‏الدعم للمشفى وتأمين كل احتياجاته من المواد الطبية الأساسية لتحسين ‏مستوى الخدمات المقدمة.

بدوره، عبر أحمد جمال البردان أحد أبناء المجتمع المحلي عن تقديره ‏لهذه الخطوة، لافتاً إلى أن تركيب منظومة الطاقة الشمسية سيسهم بشكل ‏كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية في المشفى، ويخفف من معاناة ‏المرضى ويضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية دون انقطاع، في ظل ‏الظروف الصعبة التي نعيشها.‏

ليلى حسين

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