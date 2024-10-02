درعا-سانا
أنجزت مديرية صحة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركيب منظومة طاقة شمسية في مشفى طفس الوطني بريف المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة.
وبين مدير الصحة الدكتور بسام السويدان في تصريح لمراسلة سانا أن المنظومة تغطي احتياجات قسمي الطبقي المحوري والكلية الصناعية بالكامل، حيث يحتوي الأخير على ثلاثة أجهزة غسيل، موضحاً أهمية الخطوة لتأمين مصادر طاقة مستدامة للمشفى بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات في المشفى.
وأضاف: إنه تم تغيير 60 بطارية لجهاز “يو بي إس” المشغل لجهاز الطبقي المحوري في المشفى لضمان توفير التيار الكهربائي بشكل مستمر والحفاظ على جاهزية المولدات دون توقف، مشيراً إلى أن مشفى طفس يُخدم سكان المناطق المجاورة مثل المزيريب واليادودة وسحم ومساكن جلين، ويضم عدة أقسام، منها قسم العمليات الجراحية، الأطفال، الكلية، والإسعاف، والداخلية والمخبر.
من جانبه أكد طبيب الجراحة العامة هايل الناطور في مشفى طفس على تقديم الدعم للمشفى وتأمين كل احتياجاته من المواد الطبية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
بدوره، عبر أحمد جمال البردان أحد أبناء المجتمع المحلي عن تقديره لهذه الخطوة، لافتاً إلى أن تركيب منظومة الطاقة الشمسية سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية في المشفى، ويخفف من معاناة المرضى ويضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية دون انقطاع، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.
ليلى حسين
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