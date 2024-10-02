مهرجان وهران السينمائي يحتفي بذكرى الـ 7 من تشرين الأول وفيلم خردة السوري يشارك بمسابقة الفيلم القصير

دمشق-سانا

تشارك المؤسسة العامة للسينما في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الذي يقام في الفترة ما بين الـ 4 والـ 10 منتشرين الأول، حيث تحتفي هذه الدورة بيوم الـ 7 من تشرين الأول الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى في تظاهرة خاصة بعنوان “المسافة صفر.. من غزة إلى وهران”.

ويعرض بهذه المناسبة فيلم “غزة.. المسافة صفر”، الذي ساهم فيه 22 مخرجاً من غزة عبر 22 فيلماً قصيراً أشرف على جمعها المخرج الغزّي رشيد مشهراوي.

وتشارك سورية في مسابقة الفيلم الروائي القصير من خلال فيلم خردة من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وهو تأليف وإخراج فراس محمد ويتحدث عن رجل يعود لقريته التي انتهت الحرب فيها برفقة حماره ليبدأ الحياة فيها من جديد.

وهو من تمثيل يزن الريشاني وسعيد عبد السلام ومحمد زرزور وثريا محمد وخوشناف ظاظا ودريد رحال ومصطفى عتوم.

ويشارك في مسابقات المهرجان 11 فيلما روائياً طويلاً و14 فيلماً قصيراً و10 أفلام وثائقية طويلة، و8 أفلام قصيرة.

ويرأس لجان التحكيم الممثل الجزائري سامي بوعجيلة والمخرج السوري جود سعيد والمخرج العراقي عباس فاضل.

ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات والنشاطات الثقافية منها تكريم شخصيات سينمائية عربية ودولية، كما ستحتفي هذه الدورة بالفن السابع العراقي، حيث سيتم عرض خمسة أفلام عراقية ضمن برنامج بعنوان “نظرة على السينما العراقية”.

كما يتضمن المهرجان ثلاثة أقسام وهي “وثائقيات وهران” والسجادة الحمراء” وكلاسيكيات وهران، إضافة إلى إقامة ورشات في التمثيل والتقطيع التقني و”ماستر كلاس” من تأطير المخرج رشيد بوشارب والناقد اللبناني إبراهيم العريس.

ومن المقرر أن تشارك سورية في المهرجان بقسمي كلاسيكيات وهران حيث يقدم فيلم “المخدوعون”، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما لعام 1974 وإخراج المصري توفيق صالح، أما في قسم وثائقيات وهران فيشارك الفيلم الوثائقي الطويل أنا يوسف يا أبي إخراج محمد ملص.

ميس العاني

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