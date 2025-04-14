هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 1344 اعتداء للاحتلال على الضفة الغربية الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا 1344 اعتداء على الضفة الغربية خلال شهر أيلول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في تقرير اليوم: إن قوات الاحتلال نفذت 1110 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 234 اعتداء وتركزت بمعظمها في الخليل بواقع 335 اعتداء ثم رام الله بـ 174 والقدس بـ 154 اعتداء، مشيرة إلى أن الاعتداءات تراوحت بين اقتحامات وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف للأراضي واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الممتلكات وحواجز تقطع أواصر الضفة.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال استولت في أيلول الماضي على 857 دونماً من أراضي طوباس وطولكرم والخليل ونابلس وقلقيلية وأريحا لتوسيع عمليات الاستيطان، بينما هدمت 116 منزلاً ومنشأة 68 منها في الخليل و21 في القدس والبقية في مناطق متفرقة بالضفة.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت مخططا لإقامة 1620 وحدة استيطانية جديدة في القدس وآخر لإقامة مستوطنة على أراضي قريتي نعلين والمدية في رام الله، فيما أقامت 4 بؤر استيطانية جديدة في بيت لحم ونابلس وأريحا ورام الله.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين عبر التضييق عليهم من خلال اقتحامات المدن والقرى والإعدامات والتخريب الممنهج للبنية التحتية والتجويع والإمعان في فرض منظومة العقوبات الجماعية تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء، وما كانت لتتم لولا الصمت الدولي وازدواجية المعايير المعيبة.

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