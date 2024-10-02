شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد وأصيب عدد من الأشخاص مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن ثلاثة مدنيين استشهدوا جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة دبل بقضاء بنت جبيل في الجنوب اللبناني، فيما أفيد بإصابة عدد من أفراد عائلة سورية جراء غارتين على بلدة علما الشعب إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات في بلدة ميفدون بعد عدوان جوي على عدد من المنازل وتدميرها.

وفي بيروت استهدفت طائرات العدو منطقة الشويفات قرب الضاحية الجنوبية، كما شن الطيران المعادي ثلاث غارات على بلدة مركبا، وتعرضت بلدات بليدا والخيام وكفركلا وسهل مرجعيون والعديسة وتلة العزية ومجرى نهر الليطاني ومنطقة الخردلي وبنت جبيل وعيتا الشعب ورامية لقصف مدفعي عنيف.

واستهدفت مدينة النبطية بغارتين معاديتين حيث دمر منزل في حي الصالحية وآخر في حي الراهبات كما استهدف الطيران الحربي المعادي منزلاً في بلدة ديرقانون وتعرضت بلدة أنصار لغارة جوية معادية.

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