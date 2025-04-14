مديرية المسارح والموسيقا تعلن نتائج مسابقتها السنوية الرابعة للنصوص المسرحية الشابة

دمشق-سانا

أعلنت مديرية المسارح والموسيقا نتائج مسابقتها السنوية الرابعة للنصوص المسرحية الشابة دورة عام 2024.

وفاز في جائزة النص الموجه للكبار نص مسرحية “الفراغ الكمومي” تأليف عبد الرحمن الداموني، وجائزة النص المسرحي الموجه للأطفال لمسرحية “التلميذة والوحش” تأليف وجد صالح.

وتأتي مسابقة النص المسرحي الشاب ضمن خطة وزارة الثقافة – مديرية المسارح والموسيقا، لتفعيل الحراك المسرحي، وتشجيع الكتاب الشباب على تقديم نصوص جديدة لتنشيط الحركة المسرحية، وإتاحة المجال لاكتشاف المواهب في كتابة النص المسرحي.

وسينشر النصان الفائزان في مجلة الحياة المسرحية، إضافةً إلى منح جوائز مالية للمؤلفين.

زينب علي

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