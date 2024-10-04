الدفاعات الجوية الروسية تدمر 6 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت، وأسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته سبوتنيك: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية”، مضيفة: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 6 طائرات من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود”.

ويواصل نظام كييف استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا ما أوقع العديد من الضحايا المدنيين.

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