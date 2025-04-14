بوتين وجين بينغ يؤكدان ضرورة تعميق العلاقات بين روسيا والصين

موسكو-بكين-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية صمدت أمام اختبار الزمن، وهي الآن عند أعلى مستوى في تاريخها.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله في رسالة لنظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: إن الجانبين يتعاونان بشكل نشط في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، ويعملان بشكل فعال في الشؤون الدولية والإقليمية لأجل بناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب.

وأضاف بوتين.. “أنا واثق من أن الجانبين سينفذان بشكل كامل عدداً من التوافقات التي تم التوصل إليها وسيواصلان تقوية التعاون والشراكة الإستراتيجيين الشاملين بين روسيا والصين في العصر الجديد وتعزيز الأمن والاستقرار في أوراسيا وحول العالم”.

من جانبه قال الرئيس الصيني في رسالة لبوتين: إن هذه المناسبة “تمثل فرصة لضمان استمرار الاتجاه الثابت للعلاقات الثنائية وتوسيع التعاون البراغماتي الشامل بين الصين وروسيا باستمرار وتعزيز التنمية والتحديث عالي الجودة للبلدين بشكل مشترك، وتقديم إسهامات جديدة للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم”، مبيناً أنه “يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية الروسية”.

وتحتفل روسيا والصين بالذكرى ال 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية في الثاني من تشرين الأول وقد كان الاتحاد السوفييتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية آنذاك، وجاء ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيسها.