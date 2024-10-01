بعثة إيران في الأمم المتحدة: إذا ارتكب الكيان الصهيوني عملاً شريراً جديداً فسيكون رد إيران مزلزلاً ومدمراً

نيويورك-سانا

أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اليوم أن رد إيران “القانوني والمنطقي والمشروع” جاء على الإجراءات الإرهابية للكيان الصهيوني في استهداف المواطنين والمصالح الإيرانية والاعتداء على السيادة الوطنية الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن البعثة قولها اليوم بخصوص الرد الصاروخي الجديد على الكيان الصهيوني” إنه في حال قام الكيان الصهيوني برد فعل وارتكب عملاً شريراً جديداً، فإن الرد الإيراني اللاحق، سيكون هداماً ومدمراً ومزلزلاً”.

وكان الحرس الثورى الإيراني أعلن استهدافه العدو الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على جرائمه التي أدت لاستشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينة والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

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