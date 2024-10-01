طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل الأمطار على المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع استمرار تأثير امتداد لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كم-سا في المناطق الغربية والجنوبية والبحر متوسط ارتفاع الموج يخف ليلاً.

درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة..