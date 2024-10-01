استشهاد 11 شخصاً بغارتين معاديتين جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد 11 شخصاً اليوم جراء غارتين جويتين نفذهما العدو الإسرائيلي في بلدتي بعلبك وبريتال جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارتي الطيران المعادي على منزلين في بعلبك وبريتال أسفرتا عن استشهاد 11 شخصاً، حيث انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ في بلدة بريتال سبعة شهداء وفي مدينة بعلبك أربعة شهداء.

وأشارت الوكالة إلى تضرر المباني المجاورة، إضافة إلى مبنى المركز الإقليمي للأمن العام ومركز الصليب الأحمر اللبناني وعدد من السيارات.

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