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إعلام العدو الاسرائيلي: أكثر من 250 صاروخاً بالستياً أطلقوا من إيران حتى الآن

2024-10-01

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مصدر أمني بطرطوس لـ سانا: بعد ورود معلومات عن تجمع لفلول النظام البائد في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش، تم نصب كمين محكم في المنطقة، ومن خلاله تم إلقاء القبض على العميد المجرم “حامد علي برهوم” وهو يحمل سلاحاً، وسيتم تحويله للقضاء المختص لاستكمال التحقيقات ولينال جزاءه العادل.

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