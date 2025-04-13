الحرس الثوري الايراني : رداً على استشهاد السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية والشهيد نيلفوروشان استهدفنا العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة

الأحد / 13 / 04 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
فيدان: عمليات التوغل الإسرائيلية في سوريا تثير الاستفزازات وتخلق حالة من عدم الاستقرار
2025-04-13
الرئيس الشرع يصل والوفد المرافق إلى الإمارات العربية المتحدة
2025-04-13
رئيس الوزراء اللبناني: سأزور سوريا غداً لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين
2025-04-13
الخارجية الألمانية: الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل عملها من أجل سوريا وتقديم المزيد من الدعم لها
2025-04-13
وزير الخارجية الفنزويلي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا
2025-04-13
قطر تشدد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار
2025-04-12
مركز تحليل العلاقات الدولية الأذربيجاني لـ سانا: استئناف العمل الدبلوماسي مع سوريا يخلق فرصاً متنوعة لتطوير التعاون
2025-04-12
محليات
قوات الأمن العام تبدأ الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب
2025-04-13
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع وكالة الأونروا
2025-04-13
محافظ السويداء يلتقي أمير دار عرى لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة
2025-04-13
مجلس مدينة حمص يتخذ إجراءات لتفعيل الأسواق الأثرية وعودة النشاط التجاري لمركز المدينة
2025-04-13
“حفار القبور” يكشف هويته (محمد عفيف نايفة)
2025-04-13
الشؤون الاجتماعية تنهي العمل بالقرارات المتضمنة منح عاملين لديها إجازةً مأجورةً لمدة ثلاثة أشهر
2025-04-13
إصابة طفلين بجروح خطرة جراء انفجار لغم في ريف إدلب الشرقي
2025-04-13
رياضة
تشيلسي يسقط بفخ التعادل مع إيبسويتش تاون في الدوري الإنكليزي
2025-04-13
ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي بفوزه على ويستهام يونايتد
2025-04-13
وولفرهامبتون يعمق جراح توتنهام هوتسبيرز برباعية في الدوري الإنكليزي
2025-04-13
ألكاراز يواجه موزيتي في نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس
2025-04-13
المنتخب المصري يتأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً
2025-04-13
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
2025-04-12
موناكو يتجاوز مارسيليا ويخطف المركز الثاني في الدوري الفرنسي
2025-04-12
اقتصاد
قطاع الثروة السمكية في سوريا.. إمكانات نمو كبيرة وركيزة مهمة للاقتصاد المحلي
2025-04-13
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع فعاليات حلب تحديات القطاعين التجاري والصناعي وآفاق النهوض بهما
2025-04-13
بحث الآليات والرؤى اللازمة لتفعيل مديرية صناعة حماة للنهوض بالقطاع الصناعي في المحافظة
2025-04-13
الوزير الشعار ومحافظ حلب يطلعان على واقع مدينة الشيخ نجار الصناعية
2025-04-13
الضرائب والرسوم: الثلاثاء المقبل آخر موعد لتقديم البيانات حول الضريبة على الدخل ورسم الطابع
2025-04-13
أكثر من 6 ملايين بيضة مائدة إنتاج دواجن حمص في ثلاثة أشهر
2025-04-13
وزير الزراعة يناقش مع مديري وممثلي الشركات الزراعية والبيطرية المشاركة بمعرض “آغرو سيريا” سبل تطوير القطاع الزراعي
2025-04-12
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع فعاليات حلب تحديات القطاعين التجاري والصناعي وآفاق النهوض بهما
الرئيس الشرع يصل والوفد المرافق إلى الإمارات العربية المتحدة
مدير مديرية أمن دمشق: داهمت وحداتنا موقعاً تتحصن فيه مجموعة خارجة عن القانون في منطقة مساكن برزة بدمشق وتم القبض على عدد من المطلوبين
وزير السياحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإسبانية التعاون السياحي بين البلدين
وزير الخارجية الفنزويلي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا
وزير الدفاع: فرق الهندسة تواصل مهامها الميدانية في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة
المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” ينطلق في الـ27 من الشهر القادم
علييف: نرحب بالتغييرات الجديدة في سوريا وجاهزون للمشاركة في جهود إعادة الإعمار
الحرس الثوري الايراني : رداً على استشهاد السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية والشهيد نيلفوروشان استهدفنا العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة
2024-10-01
2024-10-01
aline
سابق
وسائل إعلام العدو : “نتنياهو” وكل “الإسرائيليين” بالملاجئ للاحتماء من الصواريخ الإيرانية
التالي
وسائل إعلام فلسطينية : مقتل 8 مستوطنين وإصابة 7 آخرين بعملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في “تل أبيب”
انظر ايضاً
مصدر أمني بطرطوس لـ سانا: بعد ورود معلومات عن تجمع لفلول النظام البائد في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش، تم نصب كمين محكم في المنطقة، ومن خلاله تم إلقاء القبض على العميد المجرم “حامد علي برهوم” وهو يحمل سلاحاً، وسيتم تحويله للقضاء المختص لاستكمال التحقيقات ولينال جزاءه العادل.
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved