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الحرس الثوري الايراني : رداً على استشهاد السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية والشهيد نيلفوروشان استهدفنا العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة

2024-10-01

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مصدر أمني بطرطوس لـ سانا: بعد ورود معلومات عن تجمع لفلول النظام البائد في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش، تم نصب كمين محكم في المنطقة، ومن خلاله تم إلقاء القبض على العميد المجرم “حامد علي برهوم” وهو يحمل سلاحاً، وسيتم تحويله للقضاء المختص لاستكمال التحقيقات ولينال جزاءه العادل.

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