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وزير السياحة ومحافظ ريف دمشق يتفقدان أحوال الوافدين اللبنانيين في منطقة السيدة زينب

2024-10-01

ريف دمشق-سانا

تفقد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ومحافظ ريف دمشق أحمد خليل عدداً من العائلات اللبنانية الوافدة إلى سورية، إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان الشقيق والقاطنة في منطقة السيدة زينب.

وأكد مرتيني وخليل على استمرار توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهذه العائلات وتقديم الدعم والتسهيلات لأصحاب المنشآت التي بادرت باستضافتهم.

وعبر عدد من اللبنانيين الوافدين عن شكرهم للدولة السورية على كل ما لقوه من رحابة ومحبة منذ لحظة وصولهم إلى سورية، بما يعكس طبيعة الشعب السوري الذي كان دوماً إلى جانب أشقائه في كل الظروف.

شارك بالجولة مدير سياحة ريف دمشق ورئيس المجلس المحلي في السيدة زينب.

سفيرة إسماعيل

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