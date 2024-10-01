اليونيسف تعرب عن قلقها من التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان

نيويورك-سانا

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” عن قلقها البالغ من التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف “كاثرين راسل” في بيان: إن “ما لا يقل عن 80 طفلاً فقدوا حياتهم، وأصيب المئات في الهجمات الإسرائيلية في آخر أسبوع”، مشيرة إلى أن “عدد النازحين داخلياً في لبنان تجاوز المليون شخص، أكثر من 300 ألف منهم من الأطفال”.

وأضافت: إن “آلاف الأطفال يعيشون حالياً في الشوارع أو في الملاجئ وقد غادر الكثير منهم منازلهم دون أن يأخذوا معهم الاحتياجات الأساسية”.

وأوضحت أنه “مع تزايد العنف تتزايد الاحتياجات الإنسانية وأي هجوم بري أو مزيد من التصعيد في لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي للأطفال ويجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن”.

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