وزارة الصحة تعلن الاستمرار بخدمة الخط الساخن للاستشارات النفسية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة الاستمرار بخدمة الخط الساخن للاستشارات النفسية بسبب تداعيات الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بهدف تعزيز الصحة النفسية تقدم كوادر اختصاصية من “مشفى ابن رشد” بدمشق “والهيئة العامة لمشفى ابن خلدون” في حلب خدمتها على مدار الـ 24 ساعة تحت شعار “نحن معك، من الألم إلى الأمل” لتقديم الدعم النفسي لكل من يشعر بأنه يعاني من مشاكل نفسية كالرض والقلق والهلع والاكتئاب وغيرها من الاضطرابات.

وبين الوزارة أن جميع الخدمات يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال الهاتفي ليتم بعدها تحديد الخطوات اللاحقة من قبل الكادر المختص بالمتابعة، وذلك بشكل آمن وسري، وجميع المعلومات التي يزود بها الفريق هي معلومات سرية وآمنة ويمنع تداولها إلا ضمن الفريق الطبي لمتابعة الحالة.

ولفتت الوزارة إلى أن الخدمات تشمل الاستجابة الفورية للحالات الطارئة ونشر الوعي والتثقيف النفسي وتقديم الاستشارات التخصصية للمرضى أو أسرهم وحجز موعد مع الطبيب الاختصاصي للأمراض النفسية وموعد لجلسات العلاج ومساندة المرضى وأسرهم وتزويدهم بالإرشادات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين الاستفادة من الخدمة الاتصال الهاتفي على الأرقام التالية مشفى ابن رشد في دمشق 0952384449 -0952384447-0114443745 والهيئة العامة لمشفى ابن خلدون في حلب 0940088846- 0940088847.

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