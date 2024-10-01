إطلاق عمل النافذة الواحدة لخدمة المواطن في مديرية تربية اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية التربية في محافظة اللاذقية العمل بمركز النافذة الواحدة لخدمة المواطن اليوم بعد الانتهاء من عمليات الإعداد والتجهيز، وذلك في إطار تطوير العمل الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح مدير التربية المكلف أكثم غانم لمراسلة سانا أن الخدمات المقدمة في المركز والذي بدأ العمل تجريبياً بتاريخ الـ 28 من حزيران الماضي هي بأفضل مستوى وضمن صالة مجهزة بمختلف الوسائل التقنية والخدمية، بهدف تخفيف الأعباء عن المراجعين وحصولهم على الخدمة المطلوبة وبشكل فوري لجميع متطلبات سير العملية الإدارية والتربوية والتعليمية وبشكل تدريجي لتقديم الأفضل ضمن الإمكانيات المتاحة.

والجدير بالذكر أن جميع الخدمات التي تقدمها مديرية التربية أصبحت من خلال مراجعة مركز النافذة الواحدة حصراً وتشمل (إصدار قرارات النقل وتأشيرها والإجازات الخاصة بلا أجر والإحالة إلى المعاش والاستقالة والإعارة والندب والتفرغ والنقل من وإلى ملاك وزارة التربية والترفيع الاستثنائي وغيرها من باقي الخدمات).

منال عجيب

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