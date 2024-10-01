الخارجية الإسبانية: يجب إيقاف التوغل الإسرائيلي البري في جنوب لبنان

مدريد-سانا

أكد وزير الخارجية الإسباني “خوسيه مانويل الباريس” اليوم أنه ينبغي على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف التوغل البري في جنوب لبنان لتجنب تطور الأوضاع وتفاقم الصراع في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن الباريس قوله:” نؤكد على ضرورة وقف التوغل البري لأننا نتلقى معلومات مقلقة للغاية.. من الضروري التوصل إلى هدنة في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة”.

وتتولى إسبانيا منذ شباط 2022 قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” وتنشر 650 جندياً على الحدود الجنوبية اللبنانية المجاورة لنقاط تمركز الاحتلال.

وكانت اليونيفيل حذرت في وقت سابق اليوم من ان أي اجتياح إسرائيلي للبنان يشكل انتهاكاً لسيادته وسلامة أراضيه وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 داعية إلى إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية كسبيل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

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