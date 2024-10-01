الانتهاء من صيانة الأوتوستراد الدولي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة درعا

دمشق-سانا

أنهت الورشات الفنية في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عمليات صيانة الأوتوستراد الدولي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة درعا ضمن عقد صيانة أوتوستراد درعا – الحدود السورية الأردنية.

وذكرت الوزارة على صفحتها في فيسبوك أن عمليات الصيانة تمت من حدود المحافظة شمالاً حتى جسر محجة جنوباً ضمن مواقع متفرقة من الطريق وفق مدير فرع درعا للمواصلات الطرقية المهندس أحمد زين العابدين الذي أوضح أن الأعمال شملت كشط سطح الطريق، وتنفيذ طبقة لاصقة إضافية، وطبقة مجبول إسفلتي “اهتراء” وأخرى بمجبول إسفلتي (تسوية)، إضافة إلى طبقة مجبول إسفلتي بسماكات مختلفة فوق جسر محجة.

وأضاف زين العابدين: إن أعمال تأهيل المسرب الشرقي تمت من جسر خربة غزالة جنوباً حتى الحدود الإدارية لمحافظة درعا شمالاً في مواقع متفرقة من الطريق، وتنفيذ طبقة مجبول إسفلتي بسماكات مختلفة لمعالجة جسر خربة غزالة، وتنفيذ طبقة مجبول إسفلتي بسماكات مختلفة فوق جسر محجة من المسرب الشرقي.

ولفت زين العابدين إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار رفع سوية وجودة الواقع الخدمي للأوتوستراد الدولي وذلك بصيانة أسطح الاجزاء المخربة في جسم الطريق من شقوق وهبوطات، وحرصاً على السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

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