برأسمال تجاوز مليار ليرة… 10 منشآت صناعية وحرفية جديدة بالسويداء

السويداء-سانا

دخلت 10 منشآت صناعية وحرفية جديدة إلى سوق العمل في محافظة السويداء برأسمال إجمالي بلغ نحو مليار و32 مليون ليرة.

وأوضحت مديرة الصناعة بالسويداء الدكتورة المهندسة شذا شقير في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه المنشآت التي دخلت بالعمل تباعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية وتتوزع بواقع ست منشآت حرفية، وأربع صناعية، وتوفر عدداً من فرص العمل.

ولفتت شقير إلى أنه تم الترخيص أيضاً لمنشأتين صناعيتين بالقطاع الغذائي برأسمال يبلغ نحو 510 ملايين ليرة، مشيرةً إلى متابعة عمل المنشآت من قبل المديرية مع تذليل الصعوبات التي تواجه الصناعيين فيها بالتنسيق مع المعنيين.

عمر الطويل

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