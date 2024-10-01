مسؤولون أمميون يحذرون من تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان

جنيف-سانا

حذر المسؤول في بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في لبنان كريستيان كورتس من تفاقم الوضع الانساني فيه جراء العدوان الإسرائيلي.

ونقلت وكالة رويترز عن كورتس قوله في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم “ان الوضع في لبنان تفاقم إلى أزمة إنسانية”.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه دعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إلى ضرورة العمل من أجل التهدئة.

من جهتها قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت اليوم إن “العنف يتصاعد إلى مستويات خطيرة مع ضربات في أنحاء لبنان وتوغلات عبر الخط الأزرق” محذرة من تداعيات ذلك.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق اليوم من عواقب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأي اجتياح بري للأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها عليها.

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