الطاقة المتجددة وعلاقاتها بالأبنية المستدامة ضمن ندوة علمية لنقابة المهندسين

دمشق-سانا

تضمنت الندوة العلمية الهندسية التي أقامتها نقابة المهندسين بعنوان “الطاقة المتجددة وعلاقاتها بالأبنية المستدامة” محاضرات حول التلوث البصري في العمارة والطاقة الشمسية للأبنية المستدامة، وبلوك الخفان المعزول، وأهمية البطاريات للطاقة المتجددة والتدفئة الأرضية بالطاقة الشمسية.

الندوة التي عقدت اليوم في فندق الشام بدمشق بحثت الاتجاهات المستقبلية في تكامل الطاقات المتجددة من أجل البناء المستدام في سورية، حيث يؤدي دمجها في تصميم الأبنية في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وزيادة تلبية احتياجات المستخدمين.

وناقش الحضور سبل التغلب على التحديات التي تعترض التنمية المستدامة وتشجيع الشركات بين القطاعين العام والخاص وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل يضمن دمج تقنيات الطاقة المتجددة منذ البداية كتصميم شركات كهرباء مرنة وتصميم أنظمة قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المحلية.

واستعرض المحاضرون العديد من النماذج والأنواع للألواح الشمسية المستخدمة والفروقات بين التقليدية والمدمجة وإمكانية تحقيق التكامل بين التصميم المعماري ونظم الطاقة الشمسية، بما يعزز الاستدامة ويحقق فعالية أعلى في استخدام الطاقة الشمسية.

وفي تصريح للصحفيين أكد نقيب المهندسين الدكتور غياث القطيني أهمية الارتقاء بواقع الطاقة المتجددة وعلاقتها بالأبنية المستدامة ودور هذه الورشات والندوات في تطوير العمل الهندسي وتقديم تقنيات حديثة في مجال البناء تضمن الاستدامة، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة.

من جهته أشار مدير عام شركة ” سيم تيك” المهندس جبرائيل الأشهب إلى أن مشاركتهم كانت من خلال متجر الإسمنت الاقليمي الإلكتروني والذي يتضمن 67 مادة في مجال البناء والتشييد، حيث تمت الإضاءة على دور البلوك الخفان المعزول الذي يضمن عزلاً للحرارة والصوت وخفة في الوزن، إضافة إلى استعراض أنواعه المتعددة ومواصفاته والخصائص التي يتميز بها وكيفية شرائه عبر هذا المتجر من قبل الزبائن كمواطنين أو شركات ولفت نائب المدير العام لمجموعة شركات البعلبكي في سورية عبد الرحيم شريتح إلى أن مشاركة المجموعة تمثلت بعرض مواد بناء مهمة في مجال المشاريع الإنشائية وتوفر معايير الجودة والمتانة وفق أسعار منافسة مثل البلوك العازل الخفيف الذي يضمن العزل الصوتي والحراري ويناسب العوامل المناخية.

ومن شركة الكوكب الأزرق لبدائل الطاقة والعنقاء الريحية اعتبر الدكتور سامر علوان مدير العلاقات العامة فيها أن هذه الندوة منصة مهمة للتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة والمهندسين المختصين والشركات للارتقاء بواقع الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ أكبر مزرعة كهروريحية في سورية تحتوي 200 عنفة.

المهندس الاستشاري محمد قره بولاد أكد أن هذه الندوة مهمة لرفع الوعي لدى المواطنين في ظل أهمية الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ولضمان استمرارية توافرها البعيد.

مدا علوش ومحمد السليمان

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