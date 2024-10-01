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وفد من مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية يقدم مساعدات إنسانية لدير سيدة صيدنايا

2024-10-01

ريف دمشق-سانا

قدم وفد من مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية مساعدات إنسانية لدير سيدة صيدنايا بريف دمشق.

وذكر بيتر فيتاليفيتش بانيكوف نائب محافظ المقاطعة في تصريح لمراسل سانا أن هذه المساعدات جاءت بالاشتراك مع مركز التنسيق الروسي، وتتضمن مواد غذائية وحقائب مدرسية وقرطاسية لطالبات ميتم دير سيدة صيدنايا، وهي تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين روسيا الاتحادية وسورية.

وأشادت الحاجة فيفرونيا نبهان رئيسة دير سيدة صيدنايا بما قدمته روسيا من دعم ومساندة لسورية في حربها على الإرهاب، وبالمساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب والحكومة الروسية بشكل مستمر لمساعدة السوريين على الصمود في وجه الحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد.

عماد الدغلي

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