المقاومة العراقية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت بصواريخ الأرقب مواقع للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا فجر اليوم أهدافاً في ثلاث مناطق بقلب الكيان، بواسطة أعداد من صواريخ الأرقب المطور”، مؤكدة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس بالطيران المسير والصواريخ عدداً من الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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