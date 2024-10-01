41638 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 23 شهيداً و101 جريح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 361 على القطاع ارتفع إلى 41638 شهيداً و96460 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع.

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