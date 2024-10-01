SCS-NET
الشريط الإخباري

41638 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

2024-10-01

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 23 شهيداً و101 جريح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 361 على القطاع ارتفع إلى 41638 شهيداً و96460 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

20 شهيداً جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا استشهد 20 فلسطينياً وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved