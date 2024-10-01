بري يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية

بيروت-سانا

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية، ويكسر الحصار الجوي المفروض من قبل العدو الإسرائيلي على لبنان.

وجدد بري في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعياً الحكومة في هذا المجال إلى القيام بجهد مضاعف وأكبر لتأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة للنازحين من إيواء وخدمات اجتماعية وصحية وطبية، ولا سيما أننا على أبواب فصل الشتاء.

كما طالب بري الصليب الأحمر الدولي واللبناني بالقيام بواجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب.

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