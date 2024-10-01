الكرملين يدين العدوان الإسرائيلي على دمشق

موسكو-سانا

أدان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في مدينة دمشق فجر اليوم، مؤكداً أن بلاده على اتصال دائم مع سورية.

ونقل موقع RT عن بيسكوف قوله للصحفيين: “نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين، وندين هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة”.

ولفت بيسكوف إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط يتسبب بالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، معرباً عن قلق بلاده الكبير إزاء تصعيد التوتر في المنطقة.

وكان مصدر عسكري أعلن في وقت سابق عن شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير فجر اليوم من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط فى مدينة دمشق، حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير، وأسقطت معظمها فيما أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة مدنيين، وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة.

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