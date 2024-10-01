بيونغ يانغ: الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان جرائم حرب شنيعة

بيونغ يانغ-سانا

أدانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية قوله في بيان: “تلجأ “إسرائيل” إلى ارتكاب المذابح والإرهاب والاغتيالات، مبررة ذلك بالحديث عن (حق الدفاع عن النفس والأمن).. إن وحشيتها ووقاحة سلوكها تثيران مشاعر الكراهية والاستياء الشديدين لدى المجتمع الدولي ضدها”.

وشدد المتحدث على أن قيام الكيان الإسرائيلي بقتل عدد ضخم من المدنيين، من خلال شن هجوم عسكري عشوائي وأعمال إرهابية ضد لبنان يشكل جريمة حرب شنيعة وجريمة غير أخلاقية.

وقال: “ندين بشدة توسيع “إسرائيل” لمذبحتها واسعة النطاق بحق المدنيين الأبرياء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والأعمال الإرهابية الشنيعة والمنظمة التي ترتكبها الولايات المتحدة بحمايتها “إسرائيل”، ونعرب عن دعمنا وتضامننا الثابت مع الشعوب العربية في نضالها من أجل الدفاع عن السيادة والحق في الوجود وسلامة أراضيها”.

وتابع المتحدث باسم الوزارة: “إن “إسرائيل” التي لم تكتف بالمذبحة التي نفذتها في قطاع غزة بفلسطين والتي تنتهك الآن حق الشعوب العربية في الوجود في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان هي في الواقع كيانات سرطانية تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وهي العدو المشترك للشعوب العربية”.

وأكد المتحدث أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط يكمن في ضمان الحق الوطني المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووضع حد للاجتياح الإسرائيلي والأعمال العدوانية التي يرتكبها ضد الدول العربية في أقرب وقت ممكن.

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