الأمم المتحدة تحذر من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي للأراضي اللبنانية

نيويورك-سانا

حذرت الأمم المتحدة اليوم من عواقب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأي اجتياح بري للأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها عليها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ليز ثروسيل” قولها في تصريح صحفي: إن “العنف المسلح في لبنان يتصاعد، ما يرتب عواقب كبيرة على المدنيين”، منوهة إلى أن المنظمة تخشى أن يؤدي الاجتياح البري الواسع في لبنان إلى تفاقم المعاناة.

من جانبها، حذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في بيان لها من أن أي اجتياح إسرائيلي للبنان يشكل انتهاكاً لسيادته وسلامة أراضيه وقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

ودعت اليونيفيل إلى إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية كسبيل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen