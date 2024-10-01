الجيش الروسي يحرر منطقتين في دونيتسك وخاركوف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حررت منطقة كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إنه “نتيجة للإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قواتنا تم تحرير منطقة كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية وبلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى صد هجمات مضادة لقوات نظام كييف وتكبيدها خسائر فادحة”.

واستهدف الطيران العملياتي والصواريخ والمدفعية الروسية تجمعات ومعدات تابعة لقوات نظام كييف في 128 منطقة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ تكتيكية من طراز أتاكمز وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و31 طائرة أوكرانية دون طيار.

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