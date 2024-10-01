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عــاجــل حزب الله في بيان:‏ لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة للحزب في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها العدو بالقصف أمس

حزب الله في بيان:‏ لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة للحزب في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها العدو بالقصف أمس

2024-10-01

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