حزب الله في بيان:‏ لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة للحزب في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها العدو بالقصف أمس