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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم إصابات خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في نابلس

2024-10-01

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حزب الله في بيان:‏ لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة للحزب في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها العدو بالقصف أمس

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