وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم إصابات خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في نابلس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الاستخبارات الروسية: دول الناتو وكييف تُعدّ لاستفزازات بأسلحة كيميائية في إدلب لاتهام سورية وروسيا بها
2024-10-01
صباغ يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة
2024-10-01
صباغ يبحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون المشترك
2024-10-01
سورية تعرب عن استنكارها لاستهداف مقر سفير دولة الإمارات في السودان
2024-10-01
الوزير صباغ أمام الجمعية العامة: العدوان الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها
2024-09-30
سبل تأمين احتياجات الوافدين من لبنان خلال اجتماع بين محافظ دمشق ومسؤول أممي
2024-09-30
السفارة الصينية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
2024-09-29
محليات
سورية تجدد دعوتها لوضع حد للتفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم الدولي
2024-10-01
اتحاد الصحفيين ينعي الزميلة الإعلامية صفاء أحمد
2024-10-01
أجواء خريفية معتدلة وأمطار متوقعة في المنطقة الساحلية
2024-10-01
محافظ دمشق يطمئن على أوضاع الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة دمشق
2024-10-01
استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق
2024-10-01
مجلس عزاء للشهيد حسن نصر الله وشهداء المقاومة بحلب
2024-09-30
طقس الغد: انخفاض في درجات الحرارة والجو خريفي معتدل
2024-09-30
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا بفوزه على منتخب فيتنام في ختام التصفيات
2024-09-29
منتخب سورية للقوة البدنية يستعد لبطولة العالم لفئة الماسترز
2024-09-28
في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة
2024-09-27
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب غوام في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا
2024-09-27
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
2024-09-25
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب بوتان في الجولة الثانية بتصفيات آسيا
2024-09-25
عمر المقداد… موهبة صاعدة في عالم السباحة
2024-09-25
اقتصاد
توزيع بذار بطاطا وسماد على المزارعين الأشد احتياجاً في ريف درعا الغربي
2024-09-30
المصرف التجاري: الأرقام السرية للبطاقات المصرفية سترسل برسائل نصية
2024-09-30
وزير النفط يناقش مع شركة محروقات واقع العمل وتزويد آليات النقل العام بالمشتقات النفطية
2024-09-29
تراجع أسعار الذهب والفضة
2024-09-27
روسيا: أعدنا توجيه نحو 40 بالمئة من صادرات الغاز إلى وجهات أخرى بدلاً من أوروبا
2024-09-26
70 شركة متخصصة في معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية
2024-09-26
غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
2024-09-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الاستخبارات الروسية: دول الناتو وكييف تُعدّ لاستفزازات بأسلحة كيميائية في إدلب لاتهام سورية وروسيا بها
سورية تجدد دعوتها لوضع حد للتفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم الدولي
صباغ يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة
عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات العدو الإسرائيلي المكثفة على لبنان
صباغ يبحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون المشترك
سورية تعرب عن استنكارها لاستهداف مقر سفير دولة الإمارات في السودان
استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق
الوزير صباغ أمام الجمعية العامة: العدوان الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها
الشيخ قاسم: مسيرة الشهيد نصر الله مستمرة والمقاومة لن تتزحزح عن دعم غزة والدفاع عن لبنان
وزير الأوقاف وعلماء الدين الإسلامي يشاركون في مجلس عزاء للشهيد حسن نصر الله بدمشق
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم إصابات خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في نابلس
2024-10-01
2024-10-01
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انظر ايضاً
حزب الله في بيان: لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة للحزب في المباني المدنية ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها العدو بالقصف أمس
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