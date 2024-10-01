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قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينياً وتهدم منزلين بالضفة الغربية

2024-10-01

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينياً وهدمت منزلين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في قلقيلية وبلدات بيت أمر شمال الخليل وإذنا غربها والخضر في بيت لحم وكفر نعمة ودير ابزيغ في رام الله واعتقلت 30 فلسطينياً.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير في بيان: إن حملة الاعتقالات تترافق مع عمليات اقتحام وتنكيل واسعة وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير المنازل.

وأشارا إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 11  ألف حالة اعتقال.

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