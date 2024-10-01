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وسائل إعلام: صافرات الإنذار تدوي في “تل أبيب” ومحيطها وسط فلسطين المحتلة إثر رشقات صاروخية

2024-10-01

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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بوجود العديد من الإصابات جراء سقوط صواريخ في “تل أبيب”

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