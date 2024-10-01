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الخارجية: سورية تجدد تأكيدها على حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة هذه الجرائم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي

2024-10-01

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