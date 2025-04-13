سورية تجدد دعوتها لوضع حد للتفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم الدولي

دمشق-سانا

أدانت سورية العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والانتهاكات المتكررة للكيان الصهيوني لسيادة سورية ودول المنطقة، مجددة دعوتها العالم إلى وضع حد للتفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه: “استمراراً لسلسلة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق شعوب المنطقة، واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، قام العدو الإسرائيلي فجر اليوم بشن عدوانٍ جوي بالطيران الحربي والمسير مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق، من بينها مناطق سكنية مكتظة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة”.

إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والانتهاكات المتكررة للكيان الصهيوني لسيادة سورية ودول المنطقة، فإنها تجدد دعوتها العالم إلى وضع حدٍ لهذا التفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين والقواعد الدولية، وتجدد تأكيدها على حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة هذه الجرائم بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.